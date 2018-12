Bolsonaro diz que vai liberar porte de armas para cidadão 'sem antecedentes criminais'

(foto: Reprodução/Twitter)

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) usou o Twitter na manhã deste sábado para anunciar que fará um decreto para garantir a posse de arma de fogo para o cidadão que não tenha antecedentes criminais e tornar o registro definitivo.O filho de Bolsonaro, o senador eleito Eduardo Bolsonaro (PSL) retuitou a postagem do pai e completou que “muitas outras novidades estão por vir ainda”.Uma hora depois da postagem do presidente, o Twitter contabilizava 21 mil curtidas, 2 mil comentários e 3,8 mil compartilhamentos. Pela legislação brasileira, a posse de arma de fogo significa a permissão de manter o artefato em casa ou no trabalho.Para sair com a arma é necessário ter o porte. A posse é permitida para maiores de 25 anos que comprovem a necessidade do uso e não seja alvo de inquérito ou processo criminal.