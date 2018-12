Correção: Ministros de Bolsonaro fazem 'aula' de governança

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção no 2º parágrafo. O deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) foi indicado para assumir cargo de ministro do Turismo e não de secretário, como constava. Segue o texto corrigido:



Os futuros ministros do governo Jair Bolsonaro fizeram, na manhã desta quinta-feira, 27, uma aula sobre governança na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao governo federal.



Secretários também foram convidados. A Enap é um centro de estudos e cursos para servidores públicos federais.



Até por volta de 9h30, haviam chegado 18 dos 22 ministros, como o do Turismo, deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG). Os representantes das Pastas de Economia, Secretaria-Geral da Presidência, Ciência, Tecnologia e Comunicação, e Cidadania, respectivamente, Paulo Guedes, Gustavo Bebianno, Marcos Pontes e Osmar Terra, não compareceram ao evento até o horário acima.



Às 14h30, os ministros seguem para o CCBB, sede do governo de transição em Brasília, para uma reunião ministerial.