Privatizações não serão o suficiente para realizar ajuste fiscal

Futuro ministro da Economia estima arrecadar R$ 800 bilhões com privatizações e venda de ativos (foto: EVARISTO Sá/AFP 10/12/18)

Brasília – Durante a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmava que pretendia privatizar todas as estatais federais e a estimava dele era que essa medida arrecadaria R$ 1 trilhão, algo que, para especialistas seria impossível. Ao longo do período de transição, ao se deparar com os primeiros números das 138 empresas públicas controladas pela União, e o futuro ministro reduziu essa previsão para R$ 800 bilhões, incluindo nessa conta a venda de ativos do governo federal, algo que, pelas projeções do Ministério do Planejamento, somaria R$ 300 bilhões se todos os imóveis fossem vendidos.





Contudo, as privatizações serão fundamentais para ajudar a solucionar um dos principais problemas fiscais de 2019, que é o cumprimento da regra de ouro para evitar o crime de responsabilidade fiscal. Além de um déficit primário de até R$ 139 bilhões previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano, Bolsonaro ainda precisará cobrir outro rombo maior ainda, de R$ 258,2 bilhões. A regra de ouro, prevista na Constituição, proíbe que o Tesouro emita dívida para cobrir despesas correntes acima dos gastos com capital e, mesmo com os artifícios contábeis do uso do lucro do Banco Central com as reservas neste ano, que abaterá R$ 141,2 bilhões dessa margem, entre e outras fontes, esse buraco ainda ficará descoberto em R$ 109 bilhões pelas estimativas do Tesouro.





Especialistas, contudo, avisam que, como o processo de privatização é demorado, e, portanto, essa medida não será a salvação para o equilíbrio das contas públicas no curto prazo. E, para piorar, há uma série de estatais que estão deficitárias e precisam de aportes para ficarem mais atraentes aos investidores, e, mesmo assim, não há garantias de sucesso em todas as vendas de estatais. Para se ter uma ideia, conforme os dados do Planejamento, existem 25 estatais que tiveram patrimônio líquido negativo conjunto de R$ 35,2 bilhões. Mesmo se todas elas forem vendidas, a receita não será suficiente para cobrir as dívidas dessas empresas deficitárias, cuja maioria pertence ao conglomerado da Eletrobrás.





Pelas contas do economista Bráulio Borges, da LCA Consultores, as privatizações das estatais geraria uma receita menor do que a prevista por Guedes, não passando de R$ 200 bilhões. Ele acrescenta que o ajuste fiscal continuará sendo o principal desafio do governo para o equilíbrio das contas públicas, que, pelas estimativas do economista Samuel Pessôa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), será necessário um corte de R$ 300 bilhões de gastos e, assim evitar a volta da inflação. Só que para isso, será necessária uma decisão política tanto do presidente quanto do Congresso.



Ele destaca que o diagnóstico já está mapeado pelos técnicos da equipe econômica. “E é óbvio que há opções que dependem da combinação de corte de despesa e aumento de despesa, incluindo as receitas não recorrentes, como privatizações. Mas o Congresso tem dado sinais de que não está convicto em aprovar reformas econômicas impopulares, como a da Previdência. O novo governo já tem evitado encarar o ônus de avaliação da população. Não há convicção da necessidade de fazer reformas mais aceleradas, além de gerar problemas de governabilidade”, avalia.





PRODUTIVIDADE A economista Elena Landau, que comandou o processo de privatizações durante o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), reforça a necessidade de uma estratégia bem definida pelo novo governo para a venda de estatais. “Minha expectativa é o modelo seja voltado para reorganizar setores da economia, buscando gerar eficiência e aumento da produtividade. Sozinha, a privatização não vai resolver a questão fiscal”, alerta. Ela também não acredita que a nova equipe econômica conseguirá atingir o volume de receita que vem sendo cogitado por Guedes, principalmente, porque Bolsonaro já deu declarações de ser contrário à venda de Petrobras e de Eletrobras, que são justamente as empresas que mais devem atrair investidores.