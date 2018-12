Enxurrada de notícias falsas durante campanha presidencial acende luz amarela

Em Chicago (EUA), manifestantes protestam contra uso de fake news nas campanhas eleitorais: investigações apontaram existência de esquema que teria sido montado pela Rússia para favorecer eleição de Trump (foto: Scott Olson/Getty Images/AFP -20/2/17)

No início, era a maledicência, chamada depois de boato e, mais tarde, de factoide, publicado em veículos da chamada “imprensa marrom”. Já circulou no boca a boca, em panfletos distribuídos clandestinamente ou jogados propositadamente no chão, por e-mail ou mensagem de texto. A mentira usada para influenciar a política é mais velha que o voto, mas, nas eleições de 2018, emergiu numa escala sem precedentes, em roupagem virtual, de rápida disseminação e nome estrangeiro, mostrando se tratar de fenômeno mundial. Como em nenhum outro pleito e se valendo da tecnologia, neste ano, uma indústria das fake news - notícias falsas - atuou para denegrir a imagem de adversários e interferir na escolha do eleitor. Se conseguiram ou não, trata-se de uma avaliação futura, mas foi nesse contexto que o Brasil elegeu o capitão reformado Jair Bolsonaro (PSL), primeiro militar a conquistar a Presidência da República pelo voto depois da ditadura militar.



“Não é a primeira vez que informações apócrifas sobre partidos e representantes foram usadas. Não há ineditismo no recurso. Mas estamos numa era de comunicação pautada em redes com uma usina profissionalizada em construir notícias falsas com formatos até similares a portais e jornais que têm credibilidade. Existe também uma engenharia para impulsionar essas informações”, comenta o professor de comunicação da UFMG Camilo Aggio. Em 1989, por exemplo, o sequestro do empresário Abílio Diniz foi atribuído ao PT, às vésperas do segundo turno das eleições em que Fernando Collor de Mello (PRN) derrotou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2006, houve também o boato de que Geraldo Alckmin (PSDB), que perdeu para Lula, privatizaria todas as estatais. Ele precisou aparecer com o boné do Banco do Brasil para desmentir a informação.



Com campanhas enxutas e mais baratas, por força da minirreforma eleitoral de 2015, que limitou o custo e acabou com o financiamento privado de campanha, as redes sociais confirmaram sua força na divulgação de informações de campanhas políticas em 2018. No entanto, também se revelaram como canal privilegiado de fake news, em especial nos grupos de WhatsApp. Protegidas por sistema criptográfico do aplicativo que impede a identificação dos emissários originais, as mensagens de WhatsApp criaram um mundo paralelo descolado da realidade, alvo de atuação da Justiça.



A missão internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA) manifestou preocupação com as notícias falsas no primeiro turno das eleições. Entre as mensagens inverídicas, circularam falsidades como a que dizia que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entregou o código das urnas eletrônicas à Venezuela. Também correu a mentira de que Fernando Haddad (PT), adversário de Bolsonaro, falou que as crianças passariam a ser propriedade do Estado e que definiria o gênero delas. Também é falsa a informação que atribui a um dos filhos de Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), a frase “se um pai tira a vida de um filho gay, é uma questão familiar”.



Em junho, o TSE firmou termo de compromisso entre os partidos para que eles fossem colaboradores contra fake news nas eleições – 31 legendas assinaram o documento e quatro ficaram de fora. “Fake news viraliza, massifica e destrói uma candidatura, além de atentar contra a democracia”, disse o então presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux.



O próprio WhatsApp tomou medidas contra empresas que atuam no envio em massa de mensagens com conteúdos falsos ou enganosos e também impôs limitação ao tamanho dos grupos e à possibilidade de encaminhar conteúdos.



GRUPOS SE MANTÊM ATIVOS NO PERÍODO PÓS-ELEIÇÃO



Estudo de professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Agência Lupa, grupo de checagem de fatos, em 347 grupos na plataforma encontrou entre as imagens mais compartilhadas um índice de apenas 8% de caráter verdadeiro. Segundo o coordenador do Eleições sem Fake, que pesquisou 272 grupos públicos de WhatsApp durante o pleito, Fabrício Benevenuto, há grupos das mais diversas orientações, mas apoiadores de Bolsonaro são os mais comuns e também os mais ativos nas discussões.





Estudantes brasileiros participam de aula sobre notícias falsas e segurança das informações (foto: Miguel Schincariol/AFP)

“Houve um esvaziamento pós-eleições, mas vários grupos continuam ativos e com fôlego. O balanço que fazemos é que o WhatsApp foi um espaço abusado por campanhas políticas pela conjunção do anonimato com o espalhamento viral. É necessário debater como isso será tratado do ponto de vista eleitoral”, ressalta Benevenuto, um dos autores de artigo publicado no New York Times que alerta o WhatsApp sobre a responsabilidade da empresa com a disseminação das fake news.A avalanche de informações mentirosas disseminadas por uma patrulha digital também levou a imprensa a criar projetos e áreas especializados na checagem desse conteúdo, para descobrir e investigar se as informações são “fato” ou “fake”. Com o termo popularizado, a imprensa profissional também começa a sofrer desse mal, sendo tachada por críticos como fake news, sobretudo quando há discordância em relação ao conteúdo publicado. “As pessoas não estão preocupadas com a contestação daquilo que sustenta suas crenças. Elas sustentam a posição de forma dogmática. Isso explica muito o bolsonarismo e a comunidade que se formou em torno dele”, afirma Aggio, que observa que mensagens falsas continuam a ser compartilhadas mesmo depois das eleições.



Como o próprio nome indica, as fake news não são exclusividade brasileira. O Newseum, museu dedicado ao jornalismo situado em Washington D.C, capital dos Estados Unidos, traz na linha do tempo dos fatos mais relevantes da história menção ao fenômeno das fake news. Como exemplo ao visitante, exibe tweet do presidente dos EUA Donald Trump, que chama os meios de comunicação de “Fake News Media”.



Por causa desse problema, o jornal americano The Washington Post mudou seu slogan em 2017 para “Democracia morre na escuridão”, destacando o papel da mídia nesse contexto. Investigação nos EUA aponta que a Rússia atuou num esquema de distribuição digital por meio do Facebook de notícias falsas que favoreceram a candidatura de Trump, em relação à democrata Hillary Clinton.