Bolsonaro: regulamentações que só servem para arrecadar serão revogadas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou na manhã desta segunda-feira, 24, em mensagem publicada em sua conta no Twitter, que seu governo vai revogar "rapidamente" as "regulamentações em todos os setores que só servem para arrecadação e entraves ao desenvolvimento" e que não tenham retorno prático ao cidadão. "Menos interferência do Estado significa melhores condições de vida ao brasileiro", escreveu.