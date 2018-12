Osmar Terra anuncia líder da maioria na Câmara para o Desenvolvimento Social

Candidatos do Avante em Minas podem perder os votos por partido burlar cotas femininas

Candidatos do Avante em Minas podem perder os votos por partido burlar cotas femininas

Raquel Dodge defende relatoria da Operação Furna da Onça com Cármen Lúcia

Raquel Dodge defende relatoria da Operação Furna da Onça com Cármen Lúcia