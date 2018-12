PF prende três pessoas por compra de votos com botijão de gás e comida

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 20, a Operação Sufrágio contra um esquema de compra de votos, transporte irregular de eleitores e outras infrações relacionadas às últimas eleições. Três investigados foram presos temporariamente.



Um dos capturados pela PF foi cabo eleitoral da campanha de um deputado eleito pelo Acre. Segundo a investigação, "há evidências de que ele teria ofertado lotes, produtos de supermercados, combustível, serviços de saúde e até expedição de carteiras de habilitação para os eleitores".



A Federal aponta que há suspeita de que alguns dos investigados tenham custeado de forma irregular os gastos de campanhas, fornecendo produtos alimentícios e botijões de gás em troca de votos.



A Sufrágio indica que ao menos três candidatos de Cruzeiro do Sul tenham sido beneficiados pela compra de votos, sendo que dois deles efetivamente foram eleitos.



Foram cumpridos três mandados de prisões temporárias e oito mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Além das buscas, a PF ouve testemunhas em busca do esclarecimento dos fatos. Os presos serão levados para a Unidade Prisional Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul.