Coluna Baptista Chagas de Almeida

Sentir-se impedido? Nem pensar, de impedimento para o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello já basta o do seu primo, este sim, sofreu impeachment. Óbvio que se trata do ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello, hoje senador com mandato até 2023.



Pode piorar? Só se vier de uma corrida de Fórmula 1. Afinal, o pedido de liberdade vindo da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apresentado 48 minutos depois da decisão de Marco Aurélio. Haja rapidez. Ou será que já havia um rascunho já redigido? Gostaria de ver se teve algum erro de digitação, com tanta pressa poderia até ser provável.



Se um trecho do pedido traz termos como “moldura fática delineada”, estava inspirado quem redigiu o pedido. E a defesa pediu ainda que fosse desnecessária a “dispensa do exame de corpo de delito”, praxe para quem é solto.



Minutos antes teve sessão, esperou todo mundo ir embora para mexer tanto com o país? Mesmo sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) eu prefiro correr o risco de ser preso por ele. Marco Aurélio fez de caso pensado. Sabia que perderia no plenário. Não tem uma desculpa capaz de convencer nem o mendigo da esquina.



Se os demais ministros estão atacando também, com os microfones desligados, em off, a fila vai crescer cada vez mais. Já os procuradores da República ligaram os seus. Quer ver?



Deltan Dallagnol: a decisão “vai de encontro a permitir e consagrar a impunidade, presas preventivamente podem ser soltas em especial no caso da Lava Jato. Não da instituição STF – esta sim vale – a isolada derruba o princípio da ordem colegiada.”



Diogo Castor: “O caso gerou repercussão geral no Supremo”. E lembrou que “o habeas corpus de Lula foi julgado em abril deste ano e que não houve fato novo desde então”. Fato novo teve, Marco Aurélio criou.



Se tem que apresentar em mesa, já que antes teve sessão no plenário do Supremo, é claro e evidente que Marco Aurélio Mello fez de caso pensado a sua decisão de liberar boa parte dos presos condenados em segunda instância. Se teve a sessão antes e no plenário do STF, como se diz, por que não apresentou? Não apresentou por quê?



Já à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, derrubou, como não poderia deixar de ser, a decisão liminar do colega Marco Aurélio Mello. Ao contrário do que ele pretendia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua preso.



Que harmonia!

“A decisão do ministro tem respaldo na Constituição. Ao menos provisoriamente ajuda a harmonizar a situação jurídica de diversas pessoas com restrição de liberdade”. Quem diz é o advogado criminalista Pierpaolo Cruz Bottini, professor de direito da USP. E é claro que ele está pegando carona na decisão ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, de derrubar a prisão em segunda instância. Quem Bottini defende? Cláudia Cruz, a esposa de Eduardo Cunha, ele mesmo, o condenado a 24 anos e 10 meses de prisão.



Desde 1989

O motivo foi pagar decisões judiciais em ações trabalhistas que datavam desde 1989, isso mesmo, do século passado. O caso tratava dos funcionários do Serpro. O valor poderia ser maior, mas ocorreu um acordo em que ambas as partes acataram a proposta no valor de R$ 39,2 milhões. Daí ter sido aprovado ontem crédito especial em favor do Ministério da Fazenda e do Itamaraty no valor de R$ 44.289.727. O valor mais alto é que o Itamaraty tinha que pagar R$ 5 milhões das contribuições brasileiras ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e à Organização Internacional para as Migrações (OIM).



Despedidas

“A única coisa a se comemorar é o fim do mandato de Pimentel e desejar que com o próximo governador Minas Gerais seja feliz”. Ele também fez uma avaliação de sua carreira. “Saio com a cabeça erguida, a ficha limpa, sem denúncias ou processos. Meu tempo passou, agora é hora de renovação”. Fala do deputado Dilzon Melo (PTB)



Rumo a Brasília

“Apresentei mais de 250 projetos, 150 viraram leis. Mudamos as regras do Fhidro, criamos novo código florestal em Minas, restauramos a Igreja do Rosário em Januária, uma das mais antigas do estado. Foram muitas conquistas e por elas agradeço a todos e ao povo de Minas”. Deputado Paulo Guedes (PT), que, depois de 12 anos “de luta intensa”, agora segue como deputado federal.



Dois meses

O deputado Cláudio do Mundo Novo (Pros) destacou “nunca ter faltado um dia de trabalho” e o resultado de sua atuação, como “recursos disponibilizados por emendas parlamentares de sua autoria para entidades de saúde”. Quanto a não ter faltado, Cláudio, que tomou posse como deputado há dois meses, não deu tempo para ficar ausente.



PINGAFOGO



Em tempo: para que fique claro o Fhidro que foi citado pelo deputado Paulo Guedes (PT) é a sigla do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais.



Já que tínhamos tratado do assunto, a nova votação ainda não foi remarcada. É sobre a medida provisória que determinava a extinção da empresa binacional Alcântara Cyclone Space, aquela parceria com a Ucrânia. Nova data para a votação levantar voo ninguém sabe, ninguém viu.



A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente Michel Temer (MDB). É aquele que trata dos portos, mais especificamente da edição de um decreto a favor do setor portuário.



“No apagar das luzes do ano judiciário, uma decisão que afronta as decisões do pleno do próprio STF. Desmoralizante” resumo da ópera bufa de ontem de Marco Aurélio Mello que veio do procurador e integrante da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba Januário Paludo.



Sendo assim, melhor ficar por aqui. Afinal, os petistas passaram o dia quase implorando que o ex-presidente Lula fosse solto. Seria premonição de que era necessário criar um fato consumado? Cercar São Bernardo com o contingente da CUT. Ah! Chega por hoje.