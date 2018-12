Futuro ministro é condenado por improbidade e pode ter direitos políticos suspensos

A 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou a suspensão dos direitos políticos de Salles (foto: Pedro Calado / Secretaria de Meio Ambiente) O ex-secretário estadual de São Paulo e futuro ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (PSL), Ricardo Salles, foi condenado pela Justiça paulista nesta quarta-feira por improbidade administrativa. Ele ainda pode recorrer da decisão.

A 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou a suspensão dos direitos políticos de Salles por três anos, além do pagamento de multa civil em valor equivalente a dez vezes a remuneração mensal recebida no cargo de secretário. Além disso, ele foi proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.