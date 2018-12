No Twitter, Bolsonaro parabeniza Toffoli por derrubar liminar sobre 2ª instância

Uma hora e meia depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, derrubar a liminar do colega Marco Aurélio Mello que suspendia a prisão após condenação em segunda instância, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, quebrou o silêncio e parabenizou, via Twitter, Toffoli pela decisão.



"Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada!", escreveu Bolsonaro na rede social.



Na tarde desta quarta-feira, 19, a norma nos bastidores da reunião de Bolsonaro com os futuros ministros na Granja do Torto era de silêncio. Os ministros despistaram a imprensa e driblaram os jornalistas para evitar comentar o assunto.



O único a se manifestar foi o futuro titular da Cidadania, Osmar Terra, que chegou a fazer um comentário crítico no Twitter, mas logo depois apagou a postagem. "Respeito a decisão do Ministro Marco Aurélio. Mas as consequências dela serão trágicas para a credibilidade da Justiça brasileira e para a luta contra a corrupção!!", escreveu Terra.