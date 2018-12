Petistas reagem a despacho de juíza e dizem que Lula deve ser solto imediatamente

Petistas criticaram a juíza Carolina Lebbos, da Vara de Execuções Penais de Curitiba, por não determinar imediatamente a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Embora a juíza justifique a demora de liberação pelo excesso dos pedidos de alvará, terá que fazê-lo, mais tardar amanhã", escreveu no Twitter a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Em seguida, Gleisi classificou a decisão como "uma afronta" ao Supremo. "Enseja pena de prisão", completou.



Para o líder do partido na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), o despacho da magistrada "afronta o Estado de Direito e joga o Brasil numa crise institucional". A declaração do parlamentar foi dada na mesma rede social.