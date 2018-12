Moro deixa Granja do Torto sem falar com jornalistas

O ex-juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, deixou na tarde desta quarta-feira, 19, a Granja do Torto, onde participou o dia todo de reunião com o gabinete do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele não quis falar com os jornalistas, que o questionaram sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), de conceder liminar para suspender a prisão em segunda instância.



A reunião durou cerca de sete horas e os futuros ministros saíram aos poucos, sem falar. Evitaram a imprensa também Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Santos Cruz (Governo) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).



O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) participou da reunião ao lado do pai.