Movimentos populares planejam manifestação na frente do Supremo

Movimentos populares planejam manifestação ainda nesta quarta-feira, 19, com o "boneco do Marco Aurélio" à porta do Supremo Tribunal Federal. Eles vão protestar contra decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que mandou soltar todos os condenados em segunda instância, abrindo caminho inclusive para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pegou 12 anos e um mês de reclusão em processo da Operação Lava Jato.



Após a decisão de Marco Aurélio, a deputada federal eleita Carla Zambelli (PSL/SP) anunciou que vai fazer uma manifestação na frente do STF, com o boneco do ministro.



Vão participar da manifestação os movimentos NasRuas, MBL e Rua Brasil.



Zambelli é fundadora do NasRuas, um dos principais movimentos pró-impeachment da ex-presidente Dilma, e pela Lei da Ficha Limpa.