Decisão de Marco Aurélio tem respaldo na Constituição, diz advogado

O advogado criminalista Pierpaolo Cruz Bottini, professor de direito da USP, recebeu bem a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, de derrubar a prisão em segunda instância.



"A decisão do ministro tem respaldo na Constituição. Ao menos provisoriamente ajuda a harmonizar a situação jurídica de diversas pessoas com restrição de liberdade", afirmou Pierpaol, que também é advogado de Cláudia Cruz, esposa de Eduardo Cunha.