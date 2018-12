É fato moral negativo para País, diz líder do PSDB sobre decisão de Marco Aurélio

O deputado federal Nilson Leitão (MT), líder do PSDB na Câmara, criticou nesta quarta-feira, 19, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão em segunda instância. "É um fato moral negativo para o País", disse.



Na avaliação de Leitão, o Congresso precisa ter coragem de fazer mudança sobre a questão da segunda instância. "O Congresso precisa mudar a lei, por uma PEC. Está na hora de rever a Constituição em vários pontos no Brasil", disse.



Para o tucano, a decisão não é papel do STF, e sim do Congresso.