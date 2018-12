Deputado eleito Alexandre Frota debocha da Justiça; veja o vídeo

Alexandre Frota começa a pagar sua pena . pic.twitter.com/J51s0NNeNR %u2014 Alexandre Frota%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC9A%u2609%u2607%uD83C%uDF1F (@alefrotabrasil) 19 de dezembro de 2018

(foto: SBT/Divulgação )

O ator e deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL/SP) subiu nesta quarta-feira (19), em sua conta no Twitter, vídeo com trilha sonora dos Beatles, Hey Jude, cortando papel com uma tesoura e semblante de deboche. "Alexandre Frota começa a pagar sua pena", escreceu ele.As imagens de Frota foram divulgadas um dia depois de a Justiça tornar pública a sentença condenando o ator e futuro parlamentar a prestar serviços comunitários por crime de difamação e injúria contra o deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ).De acordo com a ação, em 5 de abril de 2017, Frota postou em sua página oficial da internet uma foto de Wyllys, autor do processo, atribuindo-lhe a seguinte fala. "A pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animal (sic), anormal é o seu preconceito."