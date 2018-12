No Twitter, Bolsonaro diz que 'mudará a direção do Brasil'

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que passará o dia com os futuros ministros para receber informações e metas iniciais das pastas para o próximo ano. "Em Brasília, onde passaremos o dia com futuros ministros, recebendo informações e estabelecimentos de metas iniciais para que comecemos agindo de forma efetiva no dia primeiro de janeiro de 2019. Não há dúvidas que mudaremos a direção que os governos anteriores colocaram o Brasil", escreveu no Twitter. Esta é a primeira reunião ministerial após Bolsonaro definir todos os 22 ministros que vão compor o novo governo.



Bolsonaro e os futuros ministros estão reunidos na Granja do Torto, uma das residências oficias da Presidência da República, em Brasília, desde as 10h desta quarta-feira. O presidente eleito chegou à capital federal por volta das 9h e deve retornar ao Rio de Janeiro no início da noite.