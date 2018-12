Bolsonaro muda planos para realizar reunião ministerial

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, mudou os planos e decidiu vir a Brasília esta semana para a última reunião do ano com seus futuros ministros. O encontro com todos os ministros indicados por ele está programado para ocorrer às 10h de quarta-feira, 19, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República.



Segundo a assessoria, Bolsonaro deve voltar no mesmo dia para o Rio de Janeiro. A previsão é que ele chegue à capital federal por volta das 8h30 e retorne no início da noite, às 19h. Na semana passada, a equipe do presidente eleito disse que ele só voltaria para Brasília no dia 29 de dezembro, perto da cerimônia de posse.