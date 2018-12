Moro recebe deputado João Campos para discutir projetos de segurança pública

O futuro ministro da Justiça e Segurança Publica, Sérgio Moro, se reuniu nesta quinta-feira, 13, com o deputado e candidato à presidência da Câmara João Campos (PRB-GO) no centro de transição do governo.



Campos que é delegado civil veio apresentar ao futuro ministro projetos que tramitam no Congresso relacionados à Segurança Pública, entre eles a lei geral dos policiais civis e um projeto de lei que pretende ampliar o cadastro genético de criminosos. Moro já sinalizou que quer aumentar o banco de dados com o DNA de condenados pela Justiça. Eles também discutiram uma proposta que inclui o uso da força como legítima defesa em caso de invasão de propriedade.



O futuro ministro pediu apoio ao deputado na elaboração de propostas para a segurança. João Campos foi reeleito deputado federal e é candidato à presidência da Câmara. Seu principal adversário é o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Embora Bolsonaro tenha sinalizado que o governo deve se manter neutro nas eleições do Congresso, aliados do presidente eleito não são favoráveis à reeleição de Maia.



Estiverem presentes no encontro a futura chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCI), delegada federal Érika Marena, o futuro secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luiz Pontel, o futuro comandante da Secretaria de Operações Policiais Integradas, Rosalvo Ferreira Franco, o presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, Emerson Wendt, e representantes da Polícia Civil.