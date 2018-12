Bolsonaro deixa casa de Silvio Santos e segue para o Aeroporto de Congonhas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou na tarde desta quinta-feira, 13, a casa do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, escoltado por forte aparato policial. Ele não falou com a imprensa.



Bolsonaro segue para o Aeroporto de Congonhas, onde pega avião para a cidade do Rio de Janeiro. O almoço de Bolsonaro com Silvio não estava previsto na agenda. Pela manhã, o presidente eleito passou por consulta médica de rotina no Hospital Israelita Albert Einstein.



No Rio, não há agenda pública prevista para hoje. Nesta sexta-feira, 14, Bolsonaro deve participar da cerimônia de lançamento do submarino Riachuelo, em Itaguaí (RJ), ao lado do presidente Michel Temer.