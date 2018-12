Bolsonaro chega ao Albert Einstein para realizar consulta e exames

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 10h30 desta quinta-feira, 13, ao Hospital Israelita Albert Einstein na zona sul de São Paulo, onde vai passar por consulta e realizar exames médicos. Não há previsão de que o presidente eleito vá falar com a imprensa.



A expectativa é que a equipe médica defina o cronograma para a cirurgia da retirada da bolsa de colostomia que Bolsonaro usa desde a facada que recebeu, no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora (MG).



Na semana passada, Bolsonaro havia dito que pretendia adiar a cirurgia, inicialmente prevista para o dia 19 de fevereiro, para que ele pudesse participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça).