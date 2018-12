Coluna Baptista Chagas de Almeida

(foto: )

Diploma de emoção e mea-culpa petista



Na diplomação a rima pode ser pobre, mas era visível a emoção do agora devidamente diplomado presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). Ele não conseguiu evitar as lágrimas ao receber oficialmente o diploma das mãos da ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Momentos antes, já havia mostrado o mesmo sentimento com a execução do Hino Nacional.



É possível até que ele mantenha o estilo da campanha, com o uso das redes sociais, como o WhatsApp e o Instagram. No comando do Palácio do Planalto, no entanto, deve seguir o ritual do cargo. Não dá para ficar apenas na internet, muito antes pelo contrário.



Pelo jeito, no entanto, o presidente Bolsonaro ainda não conseguiu o ao vivo e em cores. Pelo menos no discurso de ontem. Basta um pequeno trecho do seu discurso na solenidade: “Nosso compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável”. É óbvio, mas “inquebrantável”? Poderia usar, por exemplo, só alguns outros adjetivos, como inflexível, incansável, persistente e por aí vai. Soaria melhor nos ouvidos atentos da plateia.



De volta às redes sociais, só mais um registro, porque já chega. A liturgia requer um comportamento de quem está no comando do país. Não há outro caminho. E convém avisar também ao vice-presidente também diplomado, o general Hamilton Mourão, que gosta muito de um microfone quando chega perto dos jornalistas de plantão.



Que tal, então, tratar do PT, só que de um petista bem diferente dos radicais do partido? Ex-ministro das Relações Exteriores entre 2003 e 2011, primeiro grau de sua turma no Instituto Rio Branco, que dispensa apresentações, ele sabe bem o que dizer: “No momento, o país exige uma frente ampla democrática em que a linha divisória vai ter que se deslocar um pouco para a direita porque, senão, nós não sobreviveremos”.



A frase é do ex-chanceler Celso Amorim, que no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi também ministro da Defesa. E, como se vê, defendeu bem, com a devida sensatez diplomática, o futuro que deve ser trilhado pelo PT a partir de agora. A declaração foi dada na conferência internacional da Fundação Perseu Abramo, notadamente de esquerda.



Bem, se Celso Amorim também declarou que “há espaço para conversar com o PSDB”, pelo jeito ele até que parecia um tucano. Basta um trecho: “Se for chamar o PSDB, o Goldman, por exemplo, há espaço em que podemos concordar e há espaço em que vamos discordar”. De que lado do muro ele está? O de concordar ou o de discordar?



Mesma ladainha

Quem não consegue virar o disco, ainda mais quando está em sua praia, é a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). “Lula está preso sem provas”, insiste, tanto sobre o ex-presidente quanto ao ex-juiz e futuro ministro Sérgio Moro. Neste caso, trata como “teremos um Estado policial” voltado a “ser opressor a quem fizer oposição ao governo”. Quanto ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu mais uma vez: “Chicago Boy”. Se havia ainda uma “fábrica de fake news” contra o derrotado Fernando Haddad (PT), já é suficiente.



E a carona

Foi o que pegou na fala de Gleisi a deputada Maria do Rosário (PT-RS), só que na boleia dos caminhões, ao dizer que ao longo dela “vimos faixas nas ruas pedindo intervenção militar, ditadura, que resultaram na eleição de um defensor de um dos piores torturadores que o Brasil tem ideia da existência”. Ela se referia a Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chegou tanto a citar como seu livro de cabeceira quanto a mostrar o livro para ser fotografado com ele empunhando. Óbvio que ela se referia ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).



Grão-de-bico

Pode saber, quibe cru não será. Frito então, muito menos. Se o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esteve na casa do prefeito Alexandre Kalil e não como ministro, mas como presidente nacional do PSD, tudo indica que tinha também grão-de-bico. Como o cardápio incluía também a filiação do jornalista Carlos Viana à legenda, a senha sobre o destino de Kalil já está desenhada, para não dizer sacramentada. O PSD deve ser o mesmo caminho, embora a prudência não recomende essa previsão.



De costas