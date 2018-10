Eleitor que usou arma para digitar voto é preso no Paraná

Eleitor que postou nas redes sociais vídeo com a mão dele segurando uma arma para digitar o voto no candidato a presidente, Jair Bolsonaro (PSL), disse estar arrependido. A declaração consta do depoimento do autor do vídeo à Polícia Federal em Londrina, no Paraná.Maykon Santana Aníbal, que é de Cornélio Procópio, no Paraná, disse que tudo não passou de "uma brincadeira". "Foi uma brincadeira que eu fiz na hora ali, sem pensar, e que acabou resultando nesse problema", explicou. "Nunca mais [faço de novo]. Errando que se aprende, né?", disse em seu depoimento à Polícia Fderal.Maykon foi descoberto pelo serviço de inteligência da Polícia Federal, que, nessa quarta-feira (1), cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do jovem em Cornélio Procópio.O delegado da diretoria de Inteligência da PF, Guilherme Torres, informou que a corporação mantém monitoramento das redes sociais. "Todas as ações na internet, assim como no mundo real, têm consequências", alertou o delegado.Maykon Santana Aníbal poderá ser indiciado por quebra do sigilo do voto, assim que as investigações sobre o caso forem concluídas. O crime é previsto na legislação eleitoral com punição prevista de até dois anos de prisão.