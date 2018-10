Skaf decide apoiar Márcio França contra Doria no 2º turno em SP

Terceiro colocado no primeiro turno da disputa ao governo de São Paulo, o empresário Paulo Skaf (MDB) decidiu nesta terça-feira, 9, apoiar o governador Márcio França (PSB) no segundo turno contra o tucano João Doria.



Ambos devem anunciar a aliança em uma agenda conjunta nesta quarta-feira, 10, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, onde Doria obteve mais votos que os adversários.



Skaf perdeu a vaga no segundo turno para França por uma diferença inferior a 90 mil votos. Ambos terminaram o primeiro turno com 21% dos votos válidos, enquanto Doria registrou 31,7%.



O emedebista chegou a liderar a disputa durante a campanha em algumas pesquisas feitas pelo Ibope, mas começou a cair na reta final e não conseguiu reverteu mais. Aliados atribuem a queda à declaração de apoio que ele deu ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) quatro dias antes da votação.



Presidente licenciado da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Skaf estreou em eleições em 2010 pelas mãos de Márcio França, quando foi candidato a governador pela primeira vez. Na ocasião, foi derrotado por Alckmin no primeiro turno. Em 2014, já no MDB, Skaf tentou chegar ao Palácio dos Bandeirantes pela segunda vez, mas novamente perdeu para Alckmin.



Partidos que disputam o segundo turno da eleição presidencial com Bolsonaro e Fernando Haddad, o PSL e o PT devem ficar neutros na eleição estadual, mas deixarão claro aos seus eleitores que são anti-Doria ou anti-PSDB. Nas redes sociais, petistas já circulam mensagens com a expressão "Doria, Não".