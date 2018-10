Próximo de Bolsonaro, PRB decide hoje apoio no segundo turno

O PRB reúne na noite desta terça-feira, 9, a bancada de 30 deputados eleitos para definir a posição do partido no segundo turno das eleições presidenciais. A preferência da cúpula da legenda é apoiar o deputado pelo Rio Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL, contra o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato do PT.



O encontro será às 19h na Câmara dos Deputados, coordenado pelo presidente nacional legenda, Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria no governo Michel Temer, agora eleito deputado federal por São Paulo.



O partido é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, cujo líder religioso, o bispo Edir Macedo, declarou voto em Bolsonaro. Às vésperas da eleição, o candidato do PSL deu uma entrevista exclusiva à RecordTV, que pertence a Macedo, e faltou ao debate na TV Globo.



O PRB foi uma das legendas conservadoras que mais cresceu, passando de 21 para 30 parlamentares, um aumento de 42%. O partido estava aliado ao tucano Geraldo Alckmin, que ficou em quarto lugar na disputa pelo Palácio do Planalto.