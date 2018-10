Irmã de Anastasia apoia Haddad e é alvo de mensagens de eleitores de Bolsonaro

Anastasia não quis comentar o posicionamento da irmã, de declarar apoio a Haddad contra Bolsonaro (foto: Alexandre Gusanshe / EM/ D.A.PRES / Reprodução Facebook)

(foto: Reprodução)

Ao longo da campanha, a irmã de Anastasia mudou seu apoio, indo de Alckmin a Haddad (foto: Reprodução)

(foto: Reprodução)

Depois de declarar apoio ao candidato do PT a presidente, Fernando Haddad (PT), pelo Facebook, a professora aposentada da UFMG Carla Anastasia, irmã do candidato ao governo de Minas Antonio Anastasia (PSDB), passou a ser inundada com mensagens de eleitores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).Segundo ela, os “eleitores do coiso” estão tentando convencê-la a mudar de posição. “Será que essas pessoas acham que eu não tenho sensatez? E será que não enxergam minha posição extremamente complicada?”, disse.A professora aposentada, que é especialista em história do Brasil, reafirmou seu apoio a Anastasia na campanha em Minas Gerais, mas disse que política não é uma coisa rasa.Carla disse saber que o irmão está em situação “desconfortável” e que, como excelente gestor público, merece ganhar a eleição “frente ao oligofrênico do Zema, que acha que governar o estado é igual a gerenciar suas lojas”.Na primeira postagem, que viralizou, Carla Anastasia chegou a condicionar o apoio ao irmão a uma posura dele de não aderir a Bolsonaro neste segundo turno. Na ocasião, ela disse que faria campanha para Haddad e Anastasia “a não ser que ele apoie Bolsonaro, porque aí fica difícil”.A irmã de Anastasia foi mudando sua posição ao longo da campanha. Ele começou usando o tema de Anastasia na foto do perfil. Depois acrescentou o candidato tucano Geraldo Alckmin. Na sequência, a historiadora aderiu ao movimento “Ele não”, contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro e passou a apoiar o candidato derrotado no primeiro turno Ciro Gomes (PDT). Com a ida de Haddad e Bolsonaro para a disputa final, Carla Anastasia escolheu o candidato do PT.Aos amigos nas redes sociais, a especialista em história explicou a situação. Carla Anastasia fez um post endereçado “às mulheres bolsomitas”, no qual disse que não estava prejudicando a campanha do irmão ao governo. “Não tenho laços de vassalagem com meu irmão e nem morta com 100 facadas apoiaria Bolsonaro. Já disse que embora não goste do PT, gosto muitíssimo menos do coiso”.

A assessoria do senador Antonio Anastasia disse que ele não vai comentar o assunto. A reportagem está tentando contato com Carla Anastasia, mas ainda não houve retorno.