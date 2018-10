Bolsonaro venceu em 456 cidades de Minas; Haddad, em 397. Veja outros números

(foto: Arte: Paulinho Miranda/EM)

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) protagonizaram disputa equilibrada em número de vitórias por cidade em Minas Gerais, mas o domínio nos oito maiores colégios eleitorais ajudou o candidato do PSL a construir a vantagem de mais de 2,3 milhões de votos sobre o adversário do segundo turno. Levantamento do Estado de Minas, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que Bolsonaro venceu o petista em 456 cidades (53,5% dos 853 municípios mineiros), enquanto Haddad teve mais votos em 397 (46,5%). Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) protagonizaram disputa equilibrada em número de vitórias por cidade em Minas Gerais, mas o domínio nos oito maiores colégios eleitorais ajudou o candidato do PSL a construir a vantagem de mais de 2,3 milhões de votos sobre o adversário do segundo turno. Levantamento do, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que Bolsonaro venceu o petista em 456 cidades (53,5% dos 853 municípios mineiros), enquanto Haddad teve mais votos em 397 (46,5%).

O petista, por sua vez, levou a melhor no Norte, Vale do Jequitinhonha e parte considerável da Zona da Mata. No Norte, tradicional reduto petista, a exceção é Taiobeiras, de pouco mais de 33 mil habitantes, que teve 55% dos votos no candidato do PSL. Na mesma região está Luislândia, onde o petista angariou mais de 79% dos votos.

O candidato do PSL dominou o Triângulo Mineiro (à exceção do Pontal do Triângulo), regiões Sul, Sudoeste e Metropolitana de Belo Horizonte – na capital, ele seria eleito em primeiro turno, com 55% dos votos válidos. No Oeste está Perdigão, de pouco mais de 10 mil habitantes, onde Bolsonaro teve 72% – seu maior percentual em Minas. Entre os municípios sul-mineiros, a única vitória de Fernando Haddad foi em São Thomé das Letras.