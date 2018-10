PT e PSDB se tornaram faces da mesma moeda, diz Márcio França

O candidato do PSB ao governo paulista, Márcio França, atacou o concorrente João Doria (PSDB) e afirmou que o PT e o PSDB se tornaram "faces de uma mesma moeda".



Para França, o paulista já provou que não quer o "45 na urna" e que tem por hábito não votar no PT.



Sobre apoios no segundo turno, França sinalizou que vai buscar o diálogo com Paulo Skaf (MDB), lembrando que ele já foi do PSB.



"Eu fui o primeiro a filiar o Skaf. E eu sei que o coração do Skaf não vai com o Doria de jeito nenhum", afirmou.