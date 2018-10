Um perfil de Paulo Guedes, o economista liberal que pode ser ministro de Bolsonaro

(foto: Reprodução/Twitter)

Poucas coisas definem melhor o pensamento e as propostas de Paulo Guedes, guru econômico de Jair Bolsonaro e muito provavelmente próximo ministro da Fazenda se o candidato do PSL for eleito presidente, como a sua visão do Estado: quanto menor, melhor.



É que o ex-professor, fundador de centros de estudo econômico, de bancos e portfólios de investimentos, é um liberal purista.





'Superministro' privatizador

Formado no Brasil, mas moldado no berço do liberalismo econômico moderno, a Universidade de Chicago, onde fez seu mestrado e doutorado, esse homem de 69 anos sempre foi um ativo promotor de sua crença: abertura econômica, redução de impostos e simplificação da estrutura fiscal.Suas ideias e promessas explicam a razão pela qual a Bolsa de São Paulo festejou, com alta de até 6% em sua abertura nesta segunda-feira (8), a vitória de Bolsonaro no primeiro turno (46% dos votos), que o deixa em posição confortável para enfrentar Fernando Haddad (28%) em 28 de outubro.Talvez por isso a sua aproximação com Jair Bolsonaro, de direita e protecionista, tenha chamado a atenção. Inclusive chocou os que entendem que o protecionismo histórico brasileiro não entra no dicionário de nenhum liberal ortodoxo como Paulo Guedes. E vice-versa.Bolsonaro solucionou a questão com uma resposta simples: "Na verdade, não entendo de economia", confessou ao jornal O Globo."A última que disse que entendia (de economia) foi Dilma (Rousseff) e afundou o país", declarou Paulo Guedes durante uma conferência em janeiro, segundo relatou o jornal Folha de S.Paulo.



Guedes rapidamente surgiu como um colaborador de peso em um eventual gabinete do Partido Social Liberal (PSL) e Bolsonaro.



Um "superministro" que deveria unir sob o seu comando as atuais pastas de Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e a secretaria encarregada de Associações e Investimentos do Estado.



Com um semblante sério e uma expressão que beira a preocupação, Paulo Guedes é o homem a quem Bolsonaro espera entregar a difícil tarefa de tirar o Brasil de dois anos de recessões e outros dois de baixo crescimento.



Seus desafios: diminuir o déficit fiscal e reverter a trajetória de crescimento da dívida pública, que passou de 58% do PIB em 2013 para 77,3% do PIB atualmente, e que, sem reformas, poderia chegar a 140% em 2030, segundo o Banco Mundial.



Guedes traz uma receita de seu manual de Chicago debaixo do braço: "Reduzir a dívida pública em 20% mediante privatizações, concessões" e a venda de propriedades estatais.



Um projeto delicado em um país onde empresas emblemáticas, como a Petrobras, os Correios e a Eletrobras, são estatais.



Paulo Guedes também é partidário de uma transição do atual sistema previdenciário para um regime de capitalização ou cotizações individuais. Um modelo similar ao do Chile, onde o assessor de Bolsonaro atuou como professor universitário nos anos 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1989).



Mas a convivência entre Guedes e Bolsonaro já teve algumas desavenças.



Em setembro, o assessor deixou os empresários de cabelo em pé ao dizer que poderia ressuscitar um imposto às transações financeiras (CMPF), excetuando as da Bolsa, em substituição a cinco taxas.



Bolsonaro teve que intervir para apagar o incêndio.



"O presidente serei eu. Tratei esse assunto com ele. Ele falou que foi um ato falho. Ele quer diminuir a quantidade de impostos", explicou esta semana em uma entrevista com uma rádio de Pernambuco. E insistiu: "Teremos um ministro, sim, mas, acima dele, tem um comandante e esse comandante chama-se Jair Bolsonaro", lançou.