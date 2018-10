Veja os governadores eleitos em 1º turno e as disputas de 2º turno

João Doria (PSDB) e Marcio França (PSB) disputarão segundo turno em São Paulo (foto: Agência O Dia Subcategoria: RENATO GIZZI / BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADAO CONTEUDO )

Com 100% das urnas apuradas de Goiás, o senador Ronaldo Caiado (DEM) está eleito governador do Estado, com 59,73% dos votos no primeiro turno. O atual governador Zé Eliton (PSDB) aparece em terceiro lugar na disputa, com 13,73% dos votos. Daniel Vilela, do MDB, fica em segundo, com 16, 14%. Katia Maria (PT), com 9,16%, e Weslei Garcia (PSOL), com 0,88%.O candidato do PHS, Mauro Carlesse, foi reeleito governador de Tocantins. Com 100% das urnas apuradas, Mauro Carlesse teve 57,39% dos votos. O segundo colocado, Carlos Amastha (PSB), teve 31,19%.O candidato do PT, Camilo Santana, foi reeleito governador do Ceará. Com 99,93% das urnas apuradas, Camilo Santana teve 79,95% dos votos, estando matematicamente eleito. O segundo colocado, General Theophilo (PSDB), teve 11,3%.Com 100% das urnas apuradas, o candidato do DEM, Mauro Mendes, pela coligação "Pra mudar Mato Grosso", formada por oito partidos é eleito governador de Mato Grosso com 58,69% dos votos. O senador Wellington Fagundes do PR está com 19,56%. Em terceiro lugar, figura o atual governador Pedro Taques (PSDB) que tentava a reeleição com apenas 19%.Com 100% das urnas apuradas, Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador do estado de Espírito Santo com 55,49% dos votos válidos. Manato (PSL) ficou em segundo com 27,22% dos votos, enquanto Jackeline Rocha (PT) aparece em terceiro lugar com 7,38%.Com 100% das urnas apuradas na Paraíba, João Azevêdo (PSB) foi matematicamente eleito governador em primeiro turno com 58,18% dos votos válidos. Ele venceu Lucélio Cartaxo (PV), que obteve 23,41%. Em terceiro apareceu Zé Maranhão (MDB) com 17,44%.O candidato do PSB, Paulo Câmara, foi reeleito neste domingo, 7, governador de Pernambuco. Com 99,97% das urnas apuradas, Câmara teve 50,7% dos votos.O segundo colocado, senador Armando Monteiro (PTB), teve 35,99%. Os candidatos reeditaram a disputa de 2014, quando o pessebista também venceu no primeiro turno. Em terceiro lugar, com 4,97% ficou Dani Portela (PSOL).Com 99,19% das urna apuradas, Flávio Dino (PCdoB) Foi reeleito com 59,29%. Roseana Sarney tem 30,04%.O governador da Bahia Rui Costa (PT) garantiu matematicamente a reeleição. Com 98,88% das urnas apuradas, ele já contabiliza 75,42% dos votos e governará o Estado por mais quatro anos. Seu principal adversário, o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (DEM), tem até então 22,32% dos votos válidos e já não pode, matematicamente, virar a eleição.Com 99,89% das seções apuradas, o candidato Wellington Dias (PT) é reeleito governador do Piauí. O petista possui, até o momento, 55,64% dos votos válidos. Em segundo lugar, aparece o candidato Dr. Pessoa (Solidariedade), com 20,49% dos votos válidos. Em terceiro lugar, o candidato Luciano (PSDB), obteve 17,29% do total.Com 100% das urnas apuradas no Paraná, Ratinho Júnior (PSD) teve 59,99% dos votos e foi eleito no 1º turno; Cida Borghetti (PP) somou 15,53% dos votos; em 3º lugar ficou João Arruda (MDB) com 13,19%.Com 98,28% das urna apuradas João Doria (PSDB) aparece com 31,77% e Marcio França (PSB) 21,48. Eles disputam o segundo turno em São Paulo. Candidato do PSB conseguiu superar Paulo Skaf (21,13%) graças a bom desempenho no litoral do Estado.Com 100% das urnas apuradas, Wilson Witzel (PSC) lidera com 41,28% dos votos válidos a disputa pelo governo do Estado. Ele disputará o segundo turno com Eduardo Paes (DEM), com 19,56% dos votos. Em terceiro lugar aparece Tarcísio Motta (PSOL), com 10,72%. Witzel e Paes disputarão o segundo turno.Com 100% das urnas apuradas, Ibaneis Rocha (MDB) liderou com 41,97% dos votos válidos, seguido por Rodrigo Rollemberg (PSB) com 13,94% dos votos. Os candidatos irão disputar o segundo turno em 28 de outubro. Em terceiro lugar, ficou Rogério Rosso (PSD) com 11,24%.No Rio Grande do Sul, a disputa de segundo turno para o governo estadual já está definida. Será entre o atual governador José Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB). Com 100% das urnas apuradas, o tucano lidera no primeiro turno com 35,9% e o emedebista aparece com 31, 11%. Na terceira colocação ficou Miguel Rossetto (PT) com 17,76%.Com 100% das urnas apuradas, está definido que os candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB) e Odilon de Oliveira (PDT) vão disputar o segundo turno em Mato Grosso do Sul. O segundo turno está marcado para o dia 28 de outubro. O candidato do PSDB teve 44,61%% dos votos, enquanto o candidato do PDT teve 31,67%.Waldez (PDT) e Capi (PSB)vão disputar o segundo turno das eleições no Amapá. Com 100% das seções apuradas, Waldez ficou com 33,55% dos votos,Capi com 30,1% Em terceiro lugar Davi (DEM) com 23,75% . Os votos brancos somam 1,55% e nulos, 5,34%.Com 99,89% das urnas apuradas, Wilson Lima (PSC) estava com 33,75% dos votos válidos. Ele disputará o segundo turno com Amazonino Mendes (PDT), com 32,7%. Em terceiro lugar aparece David Almeida (PSB), com 23,6%.Com 100% das urnas apuradas em Santa Catarina, Gelson Merísio (PSD) que recebeu 31,12% dos votos válidos vai disputar o cargo de governador do Estado com Comandante Moisés (PSL), que recebeu 29,72% dos votos. Em terceiro lugar ficou, Mauro Mariani (MDB), com 23,21%.Com 100% das urnas apuradas, está definido que os candidatos Expedito Junior (PSDB) com 31,59% e Coronel Marcos Rocha (PSL) com 23,99% vão disputar o segundo turno em Rondônia. O terceiro lugar, Maurão de Carvalho (MDB) teve 22,69%Com 99,94% das urnas apuradas, o governador Renan Filho (MDB) está matematicamente reeleito no primeiro turno com 77,3% dos votos válidos. Filho do senador Renan Calheiros (MDB), também reeleito como senador com 23,89% dos votos, Renan recebeu até o momento 1.000.364 votos, contra 143.045 de Josan Leite (PSL), o segundo colocado com 11,05% dos votos.Com 100% das urnas apuradas, o candidato do Partido Novo Romeu Zema, somou 42,73% dos votos, disputará o segundo turno com Antonio Anastasia (PSDB), com 29,06%. O atual governador Fernando Pimentel (PT) somou 23,12%.Com 100% das urnas apuradas, Belivaldo (PSD) e Valadares Filhos (PSB) estão matematicamente na disputa do segundo turno com, respectivamente, 40,83% e 21,49% dos votos válidos. Em terceiro lugar aparece, Eduardo Amorim (PSDB), com 20,45%.No Pará com 99,9% das urnas apuradas, Helder Barbalho (MDB) teve 47,7% dos votos e vai para o 2º turno com Márcio Miranda (DEM) com 30,2% dos votos. Em 3º lugar ficou Paulo Rocha, com 17,05% dos votos. Jader Barbalho foi eleito senador com 19,74% dos votos.Com 99,32% das urnas apuradas: Antônio Denarium (PSL) tem 42,26%; Anchieta (PSDB) tem 38,74%.