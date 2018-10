No AM Plínio Valério (PSDB) e Eduardo Braga (MDB) são eleitos para o Senado

Com 99% das urnas apuradas, os candidatos Plínio Valério (PSDB), com 25% dos votos, e Eduardo Braga (MDB), com 18%, estão eleitos para o Senado pelo Amazonas. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem. Braga esteve atrás de Luiz Castro (REDE) por quase toda a apuração, ultrapassando o deputado estadual nas últimas zonas eleitorais. Castro somou 17%.



Ficaram para trás também figuras notáveis da política amazonense, como Alfredo Nascimento (PR), com 17%, Vanessa Grazziotin PCdoB, com 11%, e Hissa Abrahão, com 8%.



Surpresa do pleito, Plínio Valério (PSDB) é vereador, já foi deputado federal e retorna a Brasília após um desempenho surpreendente nas urnas e superior as pesquisas. Braga, por sua vez, era apontado nas pesquisas como franco favorito à reeleição, mas foi superado por Luiz Castro até o momento em que 90% das urnas estavam apuradas.



Braga vai para o segundo mandato como senador pelo Amazonas. No último, ele chegou a deixar o cargo para assumir o Ministério de Minas e Energia pelo governo Dilma.



O Amazonas teve ainda 10% de votos nulos, 20% de abstenção e 5% de votos brancos.