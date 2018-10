No RJ, com 97% apurados, Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM) vão ao 2º turno

Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM) vão disputar o segundo turno das eleições no Rio. Com 97% das seções apuradas, Witzel ficou com 41,28% dos votos (3.065.993) e Paes, com 19,52% (1.449.481). Os votos em branco somaram 5,69% (523.593) e nulos, 12,69% (1.167.732).