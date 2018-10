No AM, Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT) disputam 2º turno para governo

Com 93,96% das urnas apuradas, está definido que os candidatos Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT) vão disputar o segundo turno no Amazonas. O segundo turno está marcado para o dia 26 de outubro. O candidato do PSC teve 34,55% dos votos, enquanto o atual governador somou 32,08%.



Em terceiro lugar, com 23,55%, ficou David Almeida (PSB). Seguido do senador Omar Aziz (PSD), 7,96%; Lúcia Antony (PCdoB), 1,51%, e Berg da UGT, 0,32%. Os votos brancos somam 2,05% e os nulos 7,59%. Abstenções foram de 19,30% do total de eleitores.



O desempenho surpreendente de Wilson Lima, já apontado nas pesquisas, fez com que o jornalista se tornasse o principal alvo dos demais candidatos durante os debates. Chamou a atenção também o desempenho de Omar Aziz, ex-governador que apoiou Amazonino na eleição para o governo tampão, em 2017.