Fora do segundo turno, Pimentel agradece eleitores que votaram nele

Apoiadores de Fernando Pimentel acompanharam a apuração dos votos no comitê eleitoral (foto: Marcos Vieira/EM)

Com o segundo turno em Minas Gerais se configurando entre Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB), Fernando Pimentel (PT) agradeceu os eleitores pelos 2 milhões de votos que recebeu. O petista ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral, com 22,94% dos votos válidos. Em nota, o candidato ressaltou que “o resultado das urnas é soberano” e que espera do próximo governador compromisso com os interesses do estado. “Fizemos uma campanha verdadeira, transparente e propositiva”.