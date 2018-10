Com 57,31% de seções apuradas, Bolsonaro tem 48,94% e Haddad, 26,30%

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar a partir das 19h os resultados parciais da apuração dos votos para presidente da República. Com 57,31% das seções apuradas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tinha 48,94% dos votos, seguido por Fernando Haddad (PT), com 26,30%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 12,17%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,87%; e Henrique Meirelles (PMDB), com 1,25%.



Cabo Daciolo (Patriota) tinha 1,09%; Álvaro Dias (Podemos) tinha 1,01%; e Marina Silva, 0,96%. Guilherme Boulos (PSOL), aparecia com 0,55%. Brancos representavam 2,62% e nulos 5,72%. Abstenções eram 20,28% do total.