Leila do Vôlei (PSB) e Izalci (PSDB) são eleitos para o Senado no DF

Com 97% das urnas apuradas, os candidatos Leila do Vôlei (PSB) e Izalci (PSDB) estão eleitos para o Senado no Distrito Federal. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem. Leila teve 18% dos votos, enquanto Izalci ficou com 15%.



Os dois eleitos deixaram para trás o candidato Cristovam Buarque (PPS), com 12%, que não conseguiu se reeleger, além de Fadi Faraj (PRP), com 10%, e Wasny (PT), com 8%.



Com 46 anos de idade, Leila chegou a cogitar, inicialmente, o posto de deputada distrital, mas acabou trocando a Câmara pelo Senado e passou a formar chapa com o candidato ao governo do DF pelo PSB, Rodrigo Rollemberg. Com a confirmação de Rollemberg no segundo turno, contra Ibaneis Rocha (MDB), Leila deverá fortalecer a campanha de seu candidato à reeleição pelo governo do DF.