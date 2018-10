Rui Costa lidera disputa ao governo da Bahia, mostra apuração parcial

Com 7,25% das urnas apuradas, Rui Costa (PT) lidera com 74,72% dos votos válidos. Seguidos por Zé Ronaldo (DEM) com 22,72% dos votos. Em terceiro lugar aparece Marcos Mendes, com 0,77%.



De acordo com o TRE-BA, 10,4 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo, 7. O número de abstenções foi de 21,8% (116.702) e Brancos e nulos 18,16% (76.010).



Senado



Com 7,25% das urnas apuradas, os candidatos Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) estão liderando a disputa ao Senado. Em terceiro, Irmão Lázaro (PSC), com 15,9%, Jutahy Magalhães Junior (PSDB), com 8,61%, e Comandante Rangel (PSL), com 5,31%.