Idosa é informada que outra pessoa votou no lugar dela em Contagem

(foto: Google Street View/Reprodução) Uma idosa foi impedida de votar na manhã deste domingo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi avisada pelo mesário que, segundo os registros, ela já tinha votado.









Segundo informações do TRE, esses casos são comuns quando o mesário se equivoca com a lista de nomes. Por ser em ordem alfabética, o servidor acaba confundindo e registrando o voto de um eleitor no lugar de outro.





Nesses casos, além de fazer o boletim, a idosa não poderá votar e deve justificar a ausência.

* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen