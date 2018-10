TSE: 3 pessoas são presas hoje por ocorrências eleitorais

Três pessoas foram presas em todo o País hoje por ocorrências eleitorais, de acordo com boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O balanço foi feito até 10h30 e mostra ainda outra 35 ocorrências registradas sem a prisão dos envolvidos.



Dos presos, um é candidato e foi detido por divulgação de propaganda no Estado de São Paulo. Outros três candidatos também se envolveram em ocorrências por divulgação de propaganda em Minas Gerais, mas não foram presos. Foi registrada ainda uma ocorrência em São Paulo, que não teve o motivo divulgado.



Dois eleitores foram presos em Mato Grosso do Sul, um por divulgação de propaganda e outro por motivo não divulgado. Foram registradas ainda 31 ocorrências sem prisão.