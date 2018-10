Haddad começa o domingo com aliados em São Bernardo do Campo

Candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad chegou às 8 horas em ponto para um café da manhã com aliados no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, neste domingo, dia 7.



O primeiro evento da agenda do candidato, no dia do primeiro turno da eleição, é um gesto a simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, preso em Curitiba, no reduto eleitoral do padrinho político. Não há movimento de militantes no entorno da sede do sindicato.



Haddad chegou acompanhado da esposa, Ana Estela, de assessores e de candidatos do PT em São Paulo. Usando calça jeans, sapato marrom, uma camisa rosa xadrez e uma jaqueta, Haddad deve seguir na sequência para votar em uma escola em Moema, na capital paulista.