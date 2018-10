Ibope e Datafolha mostram que Bolsonaro ganha de Haddad, mas perde para Ciro em 2º turno

(foto: Montagem com fotos da AFP )

Em pesquisa divulgada na noite deste sábado os institutos Ibope e Datafolha simularam cenários de disputa para o segundo turno. A performance dos três primeiros colocados Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT), respectivamente, mostra que o candidato do PSL perde para Ciro, mas ganha do petista. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos e tem nível de confiança de 95%.De acordo com o Ibope, na disputa com Fernando Haddad (PT), Jair Bolsonaro se sai melhor. O petista soma 41% das intenções de voto e o candidato do PSL 45%. Brancos e nulos somam 12% e 3% não sabem.Já na disputa com Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro é derrotado. O levantamento mostra que o pedetista alcança 45% contra 41% do candidato do PSL. Os eleitores que informaram que votariam em branco ou nulo somam 11% e os que não sabem 2%.Na pesquisa feita pelo Datafolha o quadro permanece o mesmo em ambas as situações. Ocorre apenas mudanças nos percentuais. Na disputa entre os dois primeiros colocados Bolsonaro fica com 45% e Haddad com 43% das intenções. Brancos e nulos somam 10% e não sabem 2%Quando Haddad é trocado pelo candidato do PDT na simulação o quadro se altera. Aí Ciro Gomes leva a melhor com 47% das intenções e Jair Bolsonaro fica com 43%. Neste cenário brancos e nulos totaliam 8% e não sabem 2% .