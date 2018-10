Datafolha: disputa pelo Senado em SP embola e tem empate técnico triplo

A disputa para o Senado por São Paulo tem empate técnico entre Eduardo Suplicy (PT), Mara Gabrilli (PSDB) e Major Olimpio (PSL). Suplicy está numericamente à frente, com 19% dos votos válidos, enquanto Gabrilli tem 18% e Major Olímpio, 16%. Na sequência, estão Mario Covas Neto (Podemos) e Tripoli (PSDB), com 9% cada um. Maurren Maggi (PSB) tem 8%, Cidinha (MDB) tem 4%, assim como Jilmar Tatto (PT).



No total das intenções de voto (incluindo brancos, nulos e indecisos), Suplicy tem 24%, Gabrilli tem 23% e Major Olimpio tem 20%. Logo atrás vêm Covas Neto (12%), Tripoli (11%) e Maggi (10%).



A pesquisa Datafolha foi feita entre 5 e 6 de outubro com 4.506 pessoas, presencialmente, em 68 municípios do Estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-04272/2018.