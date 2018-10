'Até amanhã eu vou virar e vou para o 2º turno', diz Ciro Gomes

Cercado por uma multidão, em desfile em carro aberto na cidade de Sobral, no sertão cearense, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, mostrou-se otimista em seu último ato de campanha no primeiro turno: "Até amanhã eu vou virar e vou para o segundo turno. Eu sou o único que pode vencer Bolsonaro [Jair Bolsonaro, candidato a presidente pelo PSL] no segundo turno porque tenho o projeto mais consistente", declarou.



Aos gritos de "Vamos virar", o candidato do PDT, chegou no início da noite à cidade, berço político da família Ferreira Gomes.



À frente do carro, montado num cavalo, o irmão de Ciro, Cid Gomes, candidato ao Senado pelo mesmo partido no Ceará abria caminho na multidão.