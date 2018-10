Candidata relata agressões à própria família em BH após não pagamento de trabalhadores

Imagem de material de campanha de Carol Rivelli, candidata ao cargo de deputada federal (foto: Divulgação/Facebook)

Candidata ao cargo de deputada federal, Carol Rivelli (DEM) relata que teve a casa invadida por trabalhadores na noite desta sexta-feira, dois dias antes das eleições. Segundo ela, quatro pessoas - que fazem parte de um grupo de prestadores de serviço da campanha - protestaram contra o não pagamento do valor prometido pelo trabalho e agrediram suas duas filhas, sua mãe e uma prima.





20:49 - 05/10/2018 Planalto terá centro de tratamento de incidentes para acompanhar 1º turno No início da noite, cerca de 50 trabalhadores ameaçaram invadir a casa da candidata, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. A manifestação foi contida pela Polícia Militar. Depois, segundo relatos de Rivelli - que foi à delegacia fazer boletim de ocorrência -, quatro pessoas voltaram ao local e agrediram as familiares.





No total, foram contratados 150 prestadores de serviço para a campanha. A princípio, o prazo para o pagamento dos trabalhadores era esta sexta-feira. Por não ter todo o dinheiro necessário para arcar com os custos da campanha, Rivelli pagou R$ 200 dos R$ 1 mil previstos e acionou o Democratas. Segundo ela, o partido havia prometido conseguir o dinheiro na próxima semana.





“Estou na delegacia. O Democratas ficou de pagar a equipe que trabalhou para mim. Me enrolaram até 16h da tarde. Não arrumaram dinheiro para pagar a turma. Tinha parte do dinheiro, mas não deu para pagar todo mundo. Quatro integrantes do pessoal entraram em minha casa e agrediram minha mãe, minha filha e minhas primas”, disse.