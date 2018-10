Ibope/PB: João Azevêdo tem 49% dos votos válidos e Zé Maranhão, 31%

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 5, aponta que, caso a eleição fosse hoje, o candidato João Azevêdo (PSB) teria 49% dos votos válidos, de acordo com levantamento divulgado. O emedebista Zé Maranhão aparece na segunda colocação, com 31% dos votos válidos, seguido de Lucélio Cartaxo (PV), que tem 18%. Tárcio Teixeira (PSOL) tem 1% de intenção de votos válidos, mesmo porcentual atingido por Rama Dantas (PSTU).



Considerando os votos totais, João Azevêdo tem 42% das intenções de voto, enquanto Zé Maranhão figura com 27% e Lucélio Cartaxo apresenta 16%. Tárcio Teixeira e Rama Dantas têm 1% cada. Entre os entrevistados, 9% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 3% informaram não saber ou preferiram não opinar.



A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Cabo Branco e pela TV Paraíba. O Ibope ouviu 812 eleitores de todas as regiões da Paraíba com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 5 de outubro. Os registros da pesquisa são TRE (PB-04351/2018) e TSE (BR-00096/2018). O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.