Procurador da República, Dallagnol gravou vídeo em que dá 'dicas' a seguidores (foto: GUILHERME ARTIGAS/FOTOARENA/ESTADAO CONTEUDO)

O procurador da República Deltan Dallagnol publicou um vídeo no Twitter em que dá ‘dicas’ para os seguidores seguirem neste domingo, dia das eleições. De dentro de um carro, o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF) do Paraná faz uma analogia em que compara candidatos a motoristas. O procurador da República Deltan Dallagnol publicou um vídeo no Twitter em que dá ‘dicas’ para os seguidores seguirem neste domingo, dia das eleições. De dentro de um carro, o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF) do Paraná faz uma analogia em que compara candidatos a motoristas.





SAIBA MAIS 20:38 - 05/10/2018 Procuradoria já recebeu mais de 120 denúncias de pressão de empregadores por voto

20:49 - 05/10/2018 Planalto terá centro de tratamento de incidentes para acompanhar 1º turno “Talvez você esteja muito focado no presidente da República como motorista do nosso país, mas é o congresso nacional que é um dos principais motoristas. Eu não aceitaria que se sentasse aqui, no banco da direção, uma pessoa que vai me levar a um lugar que não quero por um caminho que não quero. Então, escolha deputados federais e senadores que vão levar o país numa direção em que você acredita, na direção que você quer”, diz.





Na mensagem, Dallagnol lista sites criados com o intuito de fiscalizar políticos no decorrer da corrida eleitoral e durante o mandato. No fim do vídeo, volta a comparar candidatos a motoristas: “Depois de você escolher o candidato, o melhor motorista, veja se ele não vai te roubar ao longo do caminho. Para isso, entre no site da campanha 'unidoscontraacorrupcao.org.br' e veja se ele tem passado limpo, compromisso com a democracia e apoia um conjunto de propostas que vai nos levar a um país com menos corrupção e mais justiça social”, completa.





Veja o vídeo abaixo: