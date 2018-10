Buscas pelo termo 'em quem votar' no Google crescem a dois dias do 1º turno

A dois dias do primeiro turno das eleições 2018, o termo "em quem votar" segue crescendo nas buscas no Google. Na comparação com a última semana, o interesse dos usuários brasileiros mais que dobrou na reta final para o pleito.



Os números mais altos foram registrados na quinta-feira, 4, às 20 horas, horário de divulgação do mais recente levantamento de intenções de voto do Instituto Datafolha, e nesta sexta-feira, 5, à 1 hora, cerca de 15 minutos após o fim do debate da Globo com os candidatos a presidente da República.



"Presidente", "senador" e "deputado federal" estão entre os principais termos relacionados às buscas "em quem votar". Também estão associados questionamentos sobre voto em branco e a ordem de votação na urna eletrônica no próximo domingo, 7.



Segundo levantamento feito pela reportagem na plataforma Google Trends, a média do interesse de pesquisas para "em quem votar" na quinta-feira, 4, foi de 71,9 pontos, em uma escala de 0 a 100. Há uma semana, a média das buscas pelo termo registravam 26,43 pontos. O aumento total foi de 45,47 pontos.



Dúvidas sobre o dia da votação



Nos últimos 7 dias, o Google Trends identificou ainda o interesse dos usuários em pesquisas sobre como encontrar o local de votação, como justificar o voto e o que acontece caso o eleitor não vote.



Nestes casos, entre as buscas relacionadas estão consultas também sobre candidatos a deputado federal e sobre o número de senadores que cada eleitor terá de votar nas eleições 2018.