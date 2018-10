Com acenos, perguntas de Haddad até agora foram para Boulos e Ciro

Mesmo com um tom mais enfático e direcionando críticas duras ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT) buscou ao longo do debate da TV Globo endereçar as perguntas aos concorrentes Guilherme Boulos (PSOL) e Ciro Gomes (PDT), alinhados à esquerda.



Com Boulos, foram ressaltadas as políticas sociais dos governos petistas e os dois discorreram da necessidade de melhoria da educação até políticas de moradia.



Por sua vez, com Ciro, Haddad evitou entrar em temas muito divergentes e fez dobradinhas para criticar Bolsonaro e as propostas do governo de Michel Temer, como as reformas trabalhista e da Previdência.



Ciro, por sua vez, procurou direcionar as questões a Henrique Meirelles (MDB), a quem já elogiou publicamente, apesar de ele ter trabalhado no governo Temer. Os candidatos trataram de temas como a Emenda 95 e educação.



Boulos, no entanto, foi na contramão e priorizou ataques. Ele escolheu fazer perguntas somente para Meirelles, a quem prometeu mais uma vez "taxar", e Geraldo Alckmin (PSDB), a quem tentou relacionar com o governo Temer.