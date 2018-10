Guerra das hashtags: eleitores se dividem entre #DebateNaGlobo e #BolsonaroNaRecord no Twitter

Não é só na televisão aberta que o último debate entre os presidenciáveis, exibido na TV Globo, e a entrevista do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) à Rede Record dividem o eleitorado. No Twitter, a hashtag #DebateNaGlobo é o assunto mais comentado às 22h30 desta quinta-feira (4).





De um lado do estúdio estão Álvaro Dias (Pode), Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) estão de um lado. Do outro, Guilherme Boulos (Psol), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT). #DebateNaGlobo pic.twitter.com/TIvwSCwm2U %u2014 Estado de Minas (@em_com) 5 de outubro de 2018

Ao mesmo tempo, a hashtag #BolsonaroNaRecord já esteve presente em mais de 50 mil tweets e ocupa a segunda posição. Eleitores do presidenciável também se engajam a partir da hashtag #VemComBolsonaro17. Entretanto, nenhuma delas é compartilhada no perfil oficial do candidato.





%u201CO apelo que eu faço para aqueles que acreditam em mim: vamos votar, não vamos nos omitir. (...) Pelo contrário, vamos convencer pessoas a votarem em mim. Serei não mais um Capitão e sim um soldado do Brasil%u201D. - @jairbolsonaro#BolsonaroNaRecord — Partido Social Liberal - PSL (@PSL_Nacional) 5 de outubro de 2018

O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad, também ocupa as 10 primeiras colocações com a hashtag #HaddadÉ13. A frase é usada pelo perfil oficial do ex-prefeito de São Paulo e por sua vice, Manuela D'Ávila.





Candidato pelo PDT e terceiro colocado nas pesquisas de intenções de voto, Ciro Gomes tenta mobilizar seu eleitorado pela hashtag #TsunamiCIRO. A vice do pedetista e ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu chegou a provocar Jair Bolsonaro com uma montagem, ironizando a ausência do líder das pesquisas no debate.





Marina Silva (Rede), Álvaro Dias (PODE) e Henrique Meirelles (MDB) também já apareceram nos trending topics, porém sem hashtags.