PT posta vídeo em rede social em que compara Bolsonaro a Hitler

O perfil do Partido dos Trabalhadores (PT) publicou vídeo nesta quinta-feira em que compara Jair Bolsonaro a Adolf Hitler, político e ditador que governou a Alemanha. Nas imagens, o candidato do PSL é representado por um homem com uma TV no lugar da cabeça em que são reproduzidas frases polêmicas ditas pelo presidenciável em relação ao programa Bolsa Família e aos negros.





Na peça, Bolsonaro aparece em trechos de entrevistas, anteriores ao atual período eleitoral, fazendo críticas a existência do Bolsa Família, dando a entender que não seguiria com a política, caso fosse eleito. “Não admito Bolsa Família. Isso é um crime”, afirma.





Em outro momento, o candidato do PSL comenta que, se eleito, seu governo seria "daltônico" por tratar todos iguais, independentemente da cor. Mas, na sequência, é exibido trecho de uma palestra em que ele afirma que “o afrodescendente pesava mais de sete arrobas” e “não servia nem para reproduzir”.



Os comentários, inclusive, foram alvo de representação do Ministério Público, que o acusou de racismo pelo episódio. O caso, no entanto, foi encerrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que entendeu que não houve o crime.





Bolsonaro também é mostrado afirmando que o voto não seria suficiente para promover as mudanças que o país precisa. “Através do voto você não vai mudar nada neste país. Só vai mudar no dia em que partirmos para uma guerra civil”, disse.





O vídeo ainda intercala falas do candidato com trechos de discursos de Hitler. Na postagem o PT questiona os eleitores. “As semelhanças vão muito além do discurso. Você quer que a história se repita? Então, evite”, e usa a hastag #EleNão que marcou o protesto feito no último fim de semana, principalmente por mulheres, contra Bolsonaro.





Mentira "estapafúrdia"

Jair Bolsonaro, em vídeo postado nessa quarta-feira em seu perfil, afirma que a intenção dele de acabar com o programa social é “a mentira mais estapafúrdia”.“O Bolsa Família é um projeto humanitário, muita, mas muita gente, precisa do Bolsa Família para sobreviver. Jamais eu pensaria em acabar com um programa como esse. O que eu quero é combater as fraudes”. O candidato ainda afirmou que pretende “aumentar o valor” do benefício para quem precisa.